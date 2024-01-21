Лавров призовёт Запад к ответу на Совбезе ООН за удар ВСУ по Донецку при поддержке наёмников
Захарова: Атаку ВСУ на Донецк обсудят на мероприятиях СБ ООН с участием Лаврова
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Обложка © ТАСС / EPA / YURI KOCHETKOV
Министр иностранных дел России Сергей Лавров поднимет на мероприятиях Совета Безопасности (СБ) ООН тему атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ) на рынок в Донецке, унёсшей жизни 25 мирных граждан, и причастности западных стран к этому теракту. Об этом рассказала официальный представитель МИД Мария Захарова.
"Удары по мирным гражданским объектам в Донецке, бесчеловечные, нацеленные на убийство мирных жителей, и участие западных [стран в этом], вот тех самых как бы цивилизованных, в виде наёмников, которые работают в пользу киевского режима против мирных граждан, — всё это станет предметом обсуждения Совбеза ООН, в котором примет участие министр иностранных дел России Сергей Викторович Лавров", — сообщила Захарова в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым" на телеканале "Россия-1".
Дипломат добавила, что российская делегация вылетает в Нью-Йорк для участия в Совбезе ООН. Слова Захаровой подтвердил и первый заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский. По его словам, атака на Донецк будет одной из тем обсуждения запрошенного Россией заседания Совета Безопасности 22 января, в котором примет участие Лавров.
Напомним, утром в воскресенье, 21 января, ВСУ нанесли удар по крупному рынку в Кировском районе Донецка. Снаряды попали в магазины и торговые ряды, где находилось много людей. Несколько ракет упали во дворах ближайших жилых домов. По последним данным, в результате украинской атаки погибло 25 человек, ещё минимум 20 человек пострадало.