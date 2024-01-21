Лавров призовёт Запад к ответу на Совбезе ООН за удар ВСУ по Донецку при поддержке наёмников

Министр иностранных дел России Сергей Лавров поднимет на мероприятиях Совета Безопасности (СБ) ООН тему атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ) на рынок в Донецке, унёсшей жизни 25 мирных граждан, и причастности западных стран к этому теракту. Об этом рассказала официальный представитель МИД Мария Захарова.

"Удары по мирным гражданским объектам в Донецке, бесчеловечные, нацеленные на убийство мирных жителей, и участие западных [стран в этом], вот тех самых как бы цивилизованных, в виде наёмников, которые работают в пользу киевского режима против мирных граждан, — всё это станет предметом обсуждения Совбеза ООН, в котором примет участие министр иностранных дел России Сергей Викторович Лавров", — сообщила Захарова в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым" на телеканале "Россия-1".