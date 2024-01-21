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21 января, 13:44

Лавров призовёт Запад к ответу на Совбезе ООН за удар ВСУ по Донецку при поддержке наёмников

Захарова: Атаку ВСУ на Донецк обсудят на мероприятиях СБ ООН с участием Лаврова

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Обложка © ТАСС / EPA / YURI KOCHETKOV

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Обложка © ТАСС / EPA / YURI KOCHETKOV

Министр иностранных дел России Сергей Лавров поднимет на мероприятиях Совета Безопасности (СБ) ООН тему атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ) на рынок в Донецке, унёсшей жизни 25 мирных граждан, и причастности западных стран к этому теракту. Об этом рассказала официальный представитель МИД Мария Захарова.

"Удары по мирным гражданским объектам в Донецке, бесчеловечные, нацеленные на убийство мирных жителей, и участие западных [стран в этом], вот тех самых как бы цивилизованных, в виде наёмников, которые работают в пользу киевского режима против мирных граждан, — всё это станет предметом обсуждения Совбеза ООН, в котором примет участие министр иностранных дел России Сергей Викторович Лавров", — сообщила Захарова в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым" на телеканале "Россия-1".

Дипломат добавила, что российская делегация вылетает в Нью-Йорк для участия в Совбезе ООН. Слова Захаровой подтвердил и первый заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский. По его словам, атака на Донецк будет одной из тем обсуждения запрошенного Россией заседания Совета Безопасности 22 января, в котором примет участие Лавров.

МИД РФ назвал варварским терактом удар ВСУ по Донецку, унёсший жизни 25 человек
МИД РФ назвал варварским терактом удар ВСУ по Донецку, унёсший жизни 25 человек

Напомним, утром в воскресенье, 21 января, ВСУ нанесли удар по крупному рынку в Кировском районе Донецка. Снаряды попали в магазины и торговые ряды, где находилось много людей. Несколько ракет упали во дворах ближайших жилых домов. По последним данным, в результате украинской атаки погибло 25 человек, ещё минимум 20 человек пострадало.

Андрей Бражников
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