В ООН после обстрела Донецка призвали Киев немедленно прекратить удары по мирным гражданам

В ООН после обстрела Вооружёнными силами Украины Кировского района Донецка, в результате которого погибло 27 человек, призвали прекратить нападения на гражданских лиц. Как говорится в комментарии Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, всемирная организация расценивает подобные события в качестве нарушения международного гуманитарного права.