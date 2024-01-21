В ООН после обстрела Донецка призвали Киев немедленно прекратить удары по мирным гражданам
Гутерриш после ударов ВСУ по Донецку призвал прекратить атаки на мирных граждан
В ООН после обстрела Вооружёнными силами Украины Кировского района Донецка, в результате которого погибло 27 человек, призвали прекратить нападения на гражданских лиц. Как говорится в комментарии Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, всемирная организация расценивает подобные события в качестве нарушения международного гуманитарного права.
"Нападения на гражданское население и гражданскую инфраструктуру запрещены международным гуманитарным правом, неприемлемы и должны быть немедленно прекращены", — сказано в распространённом заявлении.
Напомним, утром 21 января ВСУ ударили по крупному рынку в Кировском районе Донецка. По последним данным, погибло 27 человек, ещё 25 ранены. В связи с трагедией 22 января в ДНР объявлен днём траура. Некоторые российские политологи назвали случившееся "фашистской ненавистью" и считают, что украинские военные сделали это из трусости.
T.me / Типичный Донецк