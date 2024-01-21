"Фашистская ненависть": Политолог объяснил цель удара ВСУ по Донецку, унёсшего жизни 25 человек

ВСУ били по мирному населению целенаправленно, заявил политолог Евгений Михайлов, комментируя обстрел украинскими войсками Донецка. По его мнению, украинские военные загнаны в угол, поэтому они, будучи трусами на поле боя, пытаются уничтожить как можно больше мирного населения.

"Это ненависть, фашистская ненависть. И этих фашистов нужно добивать. Осталось недолго — в Авдеевке, Краматорске, Славянске. Нужно уничтожать этих нелюдей, по-другому никак", — сказал политолог в беседе с телеканалом "360".

Эксперт отметил, что такие удары — акты отчаяния и попытка устрашения. Однако, как заметил Михайлов, людей Донбасса уже ничем не напугать. Кроме того, такие провокации вызовут очень жёсткий российский ответ, тем более что наша разведка знает, откуда наносили удары. После совершённого в Донецке пленных брать не будут, пощады тоже не будет, добавил политолог.

Украина будет в огне, отметил Михайлов. Однако, в отличие от ВСУ, ВС РФ нанесут удар по военной инфраструктуре. Политолог призвал вспомнить недавние удары в Харькове по расположению иностранных наёмников.