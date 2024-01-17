Армия России уничтожила более 60 наёмников высокоточным ударом по логову легиона в Харькове
ВС РФ ударили по пункту дислокации наёмников в Харькове, уничтожено 60 боевиков
Российские силы уничтожили более 60 иностранных наёмников высокоточным ударом по логову легионеров ВСУ в Харькове. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Вечером 16 января Вооружёнными силами РФ нанесён высокоточный удар по пункту временной дислокации иностранных боевиков в городе Харькове, основу которых составляли французские наёмники. В результате удара здание, в котором дислоцировались наёмники, полностью разрушено. Уничтожено более 60 боевиков", — уточнили в оборонном ведомстве.
Помимо этого, более 20 легионеров были доставлены с различными ранениями в лечебные учреждения.
А ранее стало известно, что избежавший смертной казни в ДНР британский наёмник Эйден Аслин опубликовал видео из Авдеевки. К высшей мере наказания он был приговорён в июне 2022 года Верховным судом ДНР вместе с соотечественником Шоном Пиннером. Позже британцам помогли вернуться на родину. В ноябре 2022 года Аслин изъявил желание вернуться на Украину в качестве военкора. Летом 2023 года он дал интервью изданию Newsweek, в котором рассказал, что уже находится на украинской территории и считает, что Запад должен дать Киеву больше оружия для "успешного контрнаступления" ВСУ.
ТАСС / Дмитрий Ягодкин