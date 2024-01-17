Армия России уничтожила более 60 наёмников высокоточным ударом по логову легиона в Харькове

Российские силы уничтожили более 60 иностранных наёмников высокоточным ударом по логову легионеров ВСУ в Харькове. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Вечером 16 января Вооружёнными силами РФ нанесён высокоточный удар по пункту временной дислокации иностранных боевиков в городе Харькове, основу которых составляли французские наёмники. В результате удара здание, в котором дислоцировались наёмники, полностью разрушено. Уничтожено более 60 боевиков", — уточнили в оборонном ведомстве.