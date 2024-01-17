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17 января, 08:42
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Избежавший смертной казни в ДНР британский наёмник вернулся в зону спецоперации

Избежавший смертной казни в ДНР британец Аслин опубликовал видео из Авдеевки

Британский наёмник Эйден Аслин, избежавший смертной казни в ДНР и вернувшийся на родину, опубликовал в соцсети Х (Twitter) ролик из подконтрольной Украине Авдеевки. Ранее Аслин обещал не воевать за ВСУ и говорил, что разочаровался в киевском режиме.

Британский наёмник Эйден Аслин. Видео © Twitter / cossackgundi

На видео наёмник стоит в каске, на которой изображён украинский флаг. Однако не видно, есть ли на нём военная форма и держит ли он оружие. Позади британца — стела на въезде в Авдеевку. Аслин подписал видео, что якобы приехал туда с гуманитарной миссией.

"Мы посетили Авдеевку, чтобы доставить жизненно важные медикаменты для мирных жителей, которые выживают в городе или того, что от него осталось", — уточнил он.

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Напомним, в июне 2022 года Верховный суд ДНР приговорил троих иностранных наёмников к смертной казни. Двое из осуждённых (Эйден Аслин и Шон Пиннер) — граждане Великобритании. Позже им помогли вернуться на родину. В ноябре 2022 года Аслин изъявил желание вернуться на Украину в качестве военкора. Летом 2023 года он дал интервью изданию Newsweek, в котором рассказал, что уже находится на украинской территории и считает, что Запад должен дать Киеву больше оружия для "успешного контрнаступления" ВСУ.

Обложка ©

Twitter / cossackgundi

Татьяна Миссуми
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