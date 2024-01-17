Избежавший смертной казни в ДНР британский наёмник вернулся в зону спецоперации

Британский наёмник Эйден Аслин, избежавший смертной казни в ДНР и вернувшийся на родину, опубликовал в соцсети Х (Twitter) ролик из подконтрольной Украине Авдеевки. Ранее Аслин обещал не воевать за ВСУ и говорил, что разочаровался в киевском режиме.

Британский наёмник Эйден Аслин. Видео © Twitter / cossackgundi

На видео наёмник стоит в каске, на которой изображён украинский флаг. Однако не видно, есть ли на нём военная форма и держит ли он оружие. Позади британца — стела на въезде в Авдеевку. Аслин подписал видео, что якобы приехал туда с гуманитарной миссией.