Армия России нанесла удар по логову Иностранного легиона ВСУ
Российские силы поразили пункт временной дислокации иностранных наёмников ВСУ
Российские силы в ходе СВО на Украине нанесли удары по пункту временной дислокации иностранных наёмников и позициям 103 артиллерийских подразделений ВСУ. Живая сила и боевая техника украинских военных уничтожена в 119 районах, сообщает Минобороны РФ.
"Ракетными войсками и артиллерией, ударными БПЛА группировок войск (сил) ВС РФ в течение суток поражены: база горючего для военной техники ВСУ, три склада боеприпасов 23-й механизированной бригады ВСУ, радиолокационные станции обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18 и "Небо-СВ", пункт временной дислокации иностранных наёмников, 103 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 119 районах", — перечисляется в сводке министерства.
А ранее стало известно, что избежавший смертной казни в ДНР британский наёмник Эйден Аслин опубликовал видео из Авдеевки. К высшей мере наказания он был приговорён в июне 2022 года Верховным судом ДНР вместе с соотечественником Шоном Пиннером. Позже британцам помогли вернуться на родину. В ноябре 2022 года Аслин изъявил желание вернуться на Украину в качестве военкора. Летом 2023 года он дал интервью изданию Newsweek, в котором рассказал, что уже находится на украинской территории и считает, что Запад должен дать Киеву больше оружия для "успешного контрнаступления" ВСУ.
ТАСС / Алексей Коновалов