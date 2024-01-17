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17 января, 11:17

Армия России нанесла удар по логову Иностранного легиона ВСУ

Российские силы поразили пункт временной дислокации иностранных наёмников ВСУ

Российские силы в ходе СВО на Украине нанесли удары по пункту временной дислокации иностранных наёмников и позициям 103 артиллерийских подразделений ВСУ. Живая сила и боевая техника украинских военных уничтожена в 119 районах, сообщает Минобороны РФ.

"Ракетными войсками и артиллерией, ударными БПЛА группировок войск (сил) ВС РФ в течение суток поражены: база горючего для военной техники ВСУ, три склада боеприпасов 23-й механизированной бригады ВСУ, радиолокационные станции обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18 и "Небо-СВ", пункт временной дислокации иностранных наёмников, 103 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 119 районах", — перечисляется в сводке министерства.

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А ранее стало известно, что избежавший смертной казни в ДНР британский наёмник Эйден Аслин опубликовал видео из Авдеевки. К высшей мере наказания он был приговорён в июне 2022 года Верховным судом ДНР вместе с соотечественником Шоном Пиннером. Позже британцам помогли вернуться на родину. В ноябре 2022 года Аслин изъявил желание вернуться на Украину в качестве военкора. Летом 2023 года он дал интервью изданию Newsweek, в котором рассказал, что уже находится на украинской территории и считает, что Запад должен дать Киеву больше оружия для "успешного контрнаступления" ВСУ.

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ТАСС / Алексей Коновалов

Андрей Бражников
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