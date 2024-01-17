Армия России нанесла удар по логову Иностранного легиона ВСУ

Российские силы в ходе СВО на Украине нанесли удары по пункту временной дислокации иностранных наёмников и позициям 103 артиллерийских подразделений ВСУ. Живая сила и боевая техника украинских военных уничтожена в 119 районах, сообщает Минобороны РФ.

"Ракетными войсками и артиллерией, ударными БПЛА группировок войск (сил) ВС РФ в течение суток поражены: база горючего для военной техники ВСУ, три склада боеприпасов 23-й механизированной бригады ВСУ, радиолокационные станции обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18 и "Небо-СВ", пункт временной дислокации иностранных наёмников, 103 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 119 районах", — перечисляется в сводке министерства.