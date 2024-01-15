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15 января, 09:05

Следственный комитет установил личности более тысячи иностранных наёмников в ВСУ

Следственный комитет России установил личности более тысячи иностранных наёмников, воюющих в зоне проведения спецоперации на стороне ВСУ. Как пишет RT, по данным ведомства, всего в украинской армии таких числится около двух с половиной тысяч человек.

Среди них — 556 граждан Грузии, около 500 американцев и британцев, а также 70 канадцев. Подчёркивается, что 523 наёмника уже получили статус "обвиняемые".

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Ранее российские снайперы, проходящие службу в зоне проведения спецоперации, заявили, что ведут настоящую охоту за иностранными наёмниками. Они отмечают, что каждая такая ликвидация для них как личная победа.

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Обложка ©

Getty Images / Diego Herrera Carcedo

Матвей Константинов
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