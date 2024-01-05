Болгарский наёмник убит на Украине спустя всего два месяца после вступления в ВСУ
Radio Bulgaria: Воевавший за ВСУ наёмник из Болгарии Славков убит на Украине
Наёмник из Болгарии Светослав Славков. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / "Сектор Б"
В зоне спецоперации (СВО) ликвидирован 31-летний наёмник из Болгарии Светослав Славков, воевавший за ВСУ. Как сообщает Radio Bulgaria, он прибыл на Украину в ноябре 2023 года и продержался на фронте всего два месяца.
Славков участвовал в боевых действиях в составе 40-го батальона ВСУ "Кодак", который находится в районе посёлка Двуречная в Купянском районе Харьковской области. При этом его обучение ещё не было завершено. В кругах болгарской ультрас-среды Славков был известен как ярый болельщик ФК "Левски". В связи с его гибелью руководство футбольного клуба выразило соболезнования его родным. Подробностей о ликвидации иностранца нет.
Ранее стало известно, что в ходе СВО российские военные ликвидировали более 5,9 тысячи воевавших на стороне Украины иностранных наёмников. Как уточнили в Минобороны, ещё свыше 5,6 тысячи человек бежали, а более 1,9 тысячи сейчас ведут боевые действия.