В зоне спецоперации (СВО) ликвидирован 31-летний наёмник из Болгарии Светослав Славков, воевавший за ВСУ. Как сообщает Radio Bulgaria, он прибыл на Украину в ноябре 2023 года и продержался на фронте всего два месяца.

Славков участвовал в боевых действиях в составе 40-го батальона ВСУ "Кодак", который находится в районе посёлка Двуречная в Купянском районе Харьковской области. При этом его обучение ещё не было завершено. В кругах болгарской ультрас-среды Славков был известен как ярый болельщик ФК "Левски". В связи с его гибелью руководство футбольного клуба выразило соболезнования его родным. Подробностей о ликвидации иностранца нет.