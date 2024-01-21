Число погибших в результате удара ВСУ по рынку в Донецке достигло 27

Число погибших в результате сегодняшнего удара ВСУ по рынку в донецком микрорайоне Текстильщик достигло 27 человек. Об этом сообщил в своём телеграм-канале глава ДНР Денис Пушилин.

"В результате артиллерийского огня со стороны ВФУ по донецкому микрорайону Текстильщик погибло 27 гражданских лиц, ещё 25 человек получили ранения различной степени тяжести, среди них два подростка", — уточнил руководитель региона.

По словам Пушилина, в Куйбышевском районе при обстреле погиб мужчина, ещё двое были ранены. А в Никитовском и Калининском районах Горловки в украинских атаках пострадали три местных жителя. Таким образом, число жертв киевской агрессии в ДНР за день достигло 28. Всего же со стороны ВСУ в республике совершено 27 обстрелов, выпущено 82 боеприпаса, применялась ствольная артиллерия калибром 152 мм и 155 мм, ударный БПЛА.