В ООН осудили удар по рынку в Донецке
Генсек ООН Гутерриш решительно осудил удар ВСУ по рынку в Донецке
Жители Донецка несут цветы к месту гибели людей на рынке в микрорайоне "Текстильщик", которые стали жертвами чудовищного обстрела со стороны ВСУ. Обложка © T.me / Типичный Донецк
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш решительно осудил удар по Донецку со стороны ВСУ, жертвами которого стали 27 человек. Об этом говорится в распространённом офисом главы всемирной организации сообщении.
"Генеральный секретарь решительно осуждает все атаки на гражданских лиц и гражданскую инфраструктуру, в том числе сегодняшний обстрел Донецка", — сказано в письме.
Напомним, утром 21 января ВСУ ударили по крупному рынку в Кировском районе Донецка. Снаряды попали в магазины и торговые ряды, где было много людей. Несколько ракет упали во дворах ближайших жилых домов. По последним данным, погибло 27 человек, ещё 25 ранены. В связи с трагедией 22 января в ДНР объявлен днём траура.