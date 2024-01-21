Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования семьям погибших при ударе ВСУ по рынку в Донецке. Он подчеркнул, что этот жестокий теракт унёс десятки жизней мирных людей.

"Сегодня мы скорбим вместе с Донецком. От всех москвичей, от себя лично выражаю слова соболезнования и поддержки семьям погибших. Сил и скорейшего выздоровления пострадавшим", — написал он в телеграм-канале в воскресенье, 21 января.