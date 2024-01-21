Собянин выразил соболезнования семьям погибших при ударе ВСУ по рынку в Донецке
Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования семьям погибших при ударе ВСУ по рынку в Донецке. Он подчеркнул, что этот жестокий теракт унёс десятки жизней мирных людей.
"Сегодня мы скорбим вместе с Донецком. От всех москвичей, от себя лично выражаю слова соболезнования и поддержки семьям погибших. Сил и скорейшего выздоровления пострадавшим", — написал он в телеграм-канале в воскресенье, 21 января.
Как сообщал Лайф, утром 21 января ВСУ ударили по крупному рынку в Кировском районе Донецка. Снаряды попали в магазины и торговые ряды, где было много людей. Несколько ракет упали во дворах ближайших жилых домов. В ДНР объявили 22 января днём траура. Глава МИД РФ Сергей Лавров поднимет тему теракта на предстоящем Совбезе ООН.
ТАСС / Дмитрий Ягодкин