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21 января, 18:37

Собянин выразил соболезнования семьям погибших при ударе ВСУ по рынку в Донецке

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования семьям погибших при ударе ВСУ по рынку в Донецке. Он подчеркнул, что этот жестокий теракт унёс десятки жизней мирных людей.

"Сегодня мы скорбим вместе с Донецком. От всех москвичей, от себя лично выражаю слова соболезнования и поддержки семьям погибших. Сил и скорейшего выздоровления пострадавшим", — написал он в телеграм-канале в воскресенье, 21 января.

Число погибших в результате удара ВСУ по рынку в Донецке достигло 27
Число погибших в результате удара ВСУ по рынку в Донецке достигло 27

Как сообщал Лайф, утром 21 января ВСУ ударили по крупному рынку в Кировском районе Донецка. Снаряды попали в магазины и торговые ряды, где было много людей. Несколько ракет упали во дворах ближайших жилых домов. В ДНР объявили 22 января днём траура. Глава МИД РФ Сергей Лавров поднимет тему теракта на предстоящем Совбезе ООН.

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ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Никита Осипов
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