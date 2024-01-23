Песков: Удары ВС РФ по Киеву и Харькову не являются ответом на теракт в Донецке

Ракетный удар российских Вооружённых сил по объектам в Киеве и Харькове нельзя считать ответом на террористический акт ВСУ, ударивших по мирным жителям на рынке в Донецке. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Наши военные не бьют по социальным объектам и по жилым кварталам и не бьют по мирному населению, в отличие от киевского режима", — подчеркнул Песков.