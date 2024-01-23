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23 января, 09:29

Песков: Удары ВС РФ по Киеву и Харькову не являются ответом на теракт в Донецке

Ракетный удар российских Вооружённых сил по объектам в Киеве и Харькове нельзя считать ответом на террористический акт ВСУ, ударивших по мирным жителям на рынке в Донецке. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Наши военные не бьют по социальным объектам и по жилым кварталам и не бьют по мирному населению, в отличие от киевского режима", — подчеркнул Песков.

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Напомним, утром 21 января ВСУ нанесли удар по донецкому микрорайону "Текстильщик", в том числе по рынку, в результате которого погибло 28 человек, несколько десятков были ранены. 22 января в ДНР был объявлен день траура по погибшим. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил установить всех причастных к обстрелу.

А сегодня, 23 января, серия взрывов произошла в разных частях Украины, в частности в Киеве, Харькове, Сумах, Павлограде. Утром воздушная тревога была объявлена на всей территории страны.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Александр Юнашев
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