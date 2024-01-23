Киев, Харьков, Житомир: Что известно о взрывах на Украине

Серия взрывов произошла сегодня, 23 января, в разных частях Украины. К 06:13 была объявлена воздушная тревога на всей территории страны. Лайф узнал, что известно на данный момент:

Киев. Местные СМИ сообщили о взрывах в столице Украины, работала система ПВО. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что над городом были сбиты ракеты.

Харьков. Мэр города Игорь Терехов сообщил о взрывах в Харькове. Известно, что в Киевском районе наблюдаются неполадки в электроснабжении и подаче воды. В соцсетях отмечают, что один из взрывов произошёл на городском газопроводе.

Сумы. Взрывы были зафиксированы в городе Шостка Сумской области. Об этом сообщило украинское издание "Телеграф". СМИ также сообщают о взрывах в Сумах.

Павлоград. О взрывах в Павлограде Днепропетровской области на юго-востоке Украины сообщило издание "Зеркало недели". В СМИ говорится, что была атакована воздушная гавань у города.

Также известно о взрывах в Житомире. О последствиях там пока не сообщается.