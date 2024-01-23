На всей территории Украины объявлена воздушная тревога

На всей территории Украины утром 23 января была объявлена воздушная тревога. Она распространилась на все области к 06:13 (07:13 мск). Об этом говорят данные официального ресурса по оповещению граждан.

Ранее сирены звучали в Днепропетровской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях. Спустя некоторое время тревога сработала в Киеве, а также в Винницкой, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Черкасской, Черниговской и других областях.