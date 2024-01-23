Регион

Уведомления отключены

23 января, 04:25

На всей территории Украины объявлена воздушная тревога

На всей территории Украины утром 23 января была объявлена воздушная тревога. Она распространилась на все области к 06:13 (07:13 мск). Об этом говорят данные официального ресурса по оповещению граждан.

Ранее сирены звучали в Днепропетровской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях. Спустя некоторое время тревога сработала в Киеве, а также в Винницкой, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Черкасской, Черниговской и других областях.

Мэр Харькова Терехов сообщил о повреждении промышленных объектов в городе
Мэр Харькова Терехов сообщил о повреждении промышленных объектов в городе

Лайф ранее писал, что утром 13 января российские военные нанесли групповой удар высокоточным оружием по объектам украинского военно-промышленного комплекса, производящим снаряды и беспилотники. Применялся в том числе гиперзвуковой ракетный комплекс "Кинжал". По данным Минобороны РФ, цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены.

Обложка ©

Unsplash

Оксана Попова
  • Новости
  • Украина
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров