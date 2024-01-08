Мэр Харькова Терехов сообщил о повреждении промышленных объектов в городе

В Харькове повреждены промышленные объекты. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.

По его словам, на промышленных объектах произошли взрывы, на одном из них после того случился пожар. При этом Терехов не уточнил, о каких именно объектах идёт речь.

Утром в понедельник, 8 января, на территории всей Украины около двух часов звучал сигнал воздушной тревоги. В 7:26 в "красной зоне" оказались все регионы, в 9:25 предупреждения были отменены.