Несколько взрывов прозвучало в Харькове
Мэр Харькова Терехов: В городе прозвучали взрывы
Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о взрывах в городе. Пост опубликован в его телеграм-канале.
"В городе прозвучало уже несколько взрывов", — написал Терехов.
Как следует из данных онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, тревогу объявили не только в Харьковской, но и в Николаевской, Днепропетровской областях, а также в районах Запорожской и Херсонской областей, которые находятся под контролем киевского режима.
Взрывы в Харькове звучали и накануне. При этом, как писал Лайф, воздушная тревога в субботу утром объявлялась на всей территории Украины.
ТАСС / EPA / Andrzej Lange