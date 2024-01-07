Регион

Уведомления отключены

7 января, 20:52

Несколько взрывов прозвучало в Харькове

Мэр Харькова Терехов: В городе прозвучали взрывы

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о взрывах в городе. Пост опубликован в его телеграм-канале.

"В городе прозвучало уже несколько взрывов", — написал Терехов.

Как следует из данных онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, тревогу объявили не только в Харьковской, но и в Николаевской, Днепропетровской областях, а также в районах Запорожской и Херсонской областей, которые находятся под контролем киевского режима.

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Кривом Роге
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Кривом Роге

Взрывы в Харькове звучали и накануне. При этом, как писал Лайф, воздушная тревога в субботу утром объявлялась на всей территории Украины.

Обложка ©

ТАСС / EPA / Andrzej Lange

Максим Плетнёв
  • Новости
  • Украина
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров