Несколько взрывов прозвучало в Харькове

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о взрывах в городе. Пост опубликован в его телеграм-канале.

"В городе прозвучало уже несколько взрывов", — написал Терехов.

Как следует из данных онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, тревогу объявили не только в Харьковской, но и в Николаевской, Днепропетровской областях, а также в районах Запорожской и Херсонской областей, которые находятся под контролем киевского режима.