В Харькове прогремели взрывы

Утром в субботу, 6 января, на всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Это следует из данных онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны.

Сигнал был объявлен в 10:23 по московскому времени. В 12:30 воздушную тревогу стали постепенно отменять, первые сообщения поступили из Винницкой области. В течение 11 минут сирены перестали звучать по всей стране. Однако ещё через полчаса воздушную тревогу вновь объявили в Харьковской, Днепропетровской и Николаевской областях.