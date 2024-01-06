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6 января, 10:32

В Харькове прогремели взрывы

На всей территории Украины утром 6 января объявлялась воздушная тревога

Утром в субботу, 6 января, на всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Это следует из данных онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны.

Сигнал был объявлен в 10:23 по московскому времени. В 12:30 воздушную тревогу стали постепенно отменять, первые сообщения поступили из Винницкой области. В течение 11 минут сирены перестали звучать по всей стране. Однако ещё через полчаса воздушную тревогу вновь объявили в Харьковской, Днепропетровской и Николаевской областях.

Как сообщает местное издание "Страна", в Харькове прогремели взрывы. А по данным портала "Общественное", не менее двух взрывов произошло в Харьковской области.

Украинские СМИ сообщают о новых взрывах в Киеве и Харькове
Украинские СМИ сообщают о новых взрывах в Киеве и Харькове

Накануне воздушную тревогу объявляли в Киевской и ещё четырёх областях Украины. Также сообщалось, что прогремели взрывы в Кривом Роге Днепропетровской области.

Обложка ©

Shutterstock

Никита Никонов
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