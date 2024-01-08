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8 января, 05:38

СМИ сообщают о взрывах сразу в нескольких областях Украины

"Общественное": Взрывы произошли в украинском городе Запорожье

В эти минуты в разных областях Украины снова раздаются взрывы. Как сообщает местное издание "Общественное", они слышны в подконтрольном Киеву городе Запорожье.

Кроме того, о повторных взрывах сообщил и мэр Харькова Игорь Терехов. А по данным "Зеркала недели", повторно они раздались в Кривом Роге Днепропетровской области. При этом "Общественное" информирует и о взрывах в Хмельницком на западе Украины.

Согласно данным официального ресурса по оповещению населения, воздушная тревога сначала была объявлена в подконтрольных Украине районах Запорожской области, а также в Харьковской области. А теперь звучит уже на всей территории страны.

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Напомним, сегодня ночью уже сообщалось о взрывах в Одесской области и Харькове. Никакие подробности при этом не приводились. А сегодня утром стало известно, что они также прогремели и в украинском Днепропетровске.

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Николь Вербер
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