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7 января, 22:42

В Одесской области прозвучали взрывы

"Общественное": Взрывы прозвучали в Одесской области

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одесской области.

"В Одесской области были слышны взрывы", — гласит пост в телеграм-канале телеканала "Общественное".

В данный момент, если верить онлайн-карте Министерства цифровой трансформации Украины, тревога помимо Одесской объявлена в Николаевской области, а также в тех районах Херсонской области, которые контролирует Киев.

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Кривом Роге
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Кривом Роге

Ранее Лайф писал, что взрывы прозвучали в Харькове. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов. Других подробностей он не привёл.

Обложка ©

Unsplash

Максим Плетнёв
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