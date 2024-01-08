В Одесской области прозвучали взрывы
"Общественное": Взрывы прозвучали в Одесской области
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одесской области.
"В Одесской области были слышны взрывы", — гласит пост в телеграм-канале телеканала "Общественное".
В данный момент, если верить онлайн-карте Министерства цифровой трансформации Украины, тревога помимо Одесской объявлена в Николаевской области, а также в тех районах Херсонской области, которые контролирует Киев.
Ранее Лайф писал, что взрывы прозвучали в Харькове. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов. Других подробностей он не привёл.
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