Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске

Взрывы прозвучали в украинском городе Днепропетровске. Об этом сообщили местные СМИ.

"В Днепре прогремели взрывы", — говорится в сообщении, которое появилось утром в телеграм-канале украинского телеканала "Общественное".

Причём, как следует из онлайн-карт, тревогу объявили не только в Днепропетровской области, но и во всех остальных регионах Украины.