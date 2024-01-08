Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске
"Общественное": В Днепропетровске прогремели взрывы
Взрывы прозвучали в украинском городе Днепропетровске. Об этом сообщили местные СМИ.
"В Днепре прогремели взрывы", — говорится в сообщении, которое появилось утром в телеграм-канале украинского телеканала "Общественное".
Причём, как следует из онлайн-карт, тревогу объявили не только в Днепропетровской области, но и во всех остальных регионах Украины.
Ранее также сообщалось о взрывах, которые прогремели в Одесской области и Харькове. Никакие подробности при этом не приводились.
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