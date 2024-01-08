Масштабная коммунальная авария на западе Киева превратила несколько улиц Святошинского района в болото из нечистот. В воде с отходами жизнедеятельности оказались дороги, дворы, деревья и автомобили.

Происходящее на камеры телефонов запечатлели очевидцы. На кадрах видно, что тёмная жижа заволокла большую площадь жилого массива. О глубине "нечистотного озера" говорят припаркованные машины, бампера которых наполовину ушли под воду.

Улицы Киева "утонули" в нечистотах из-за прорыва канализации. Видео © X / Feher_Junior

Авария произошла на фоне десятиградусного мороза, способного к утру превратить лужу из фекалий в каток. Не допустить такого сценария пытаются коммунальщики, которые устранили утечку и занимаются расчисткой улиц.