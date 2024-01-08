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8 января, 02:04

Улицы Киева "утонули" в нечистотах из-за прорыва канализации

Улицы Киева "утонули" в нечистотах из-за прорыва канализации. Обложка © X / Feher_Junior

Улицы Киева "утонули" в нечистотах из-за прорыва канализации. Обложка © X / Feher_Junior

Масштабная коммунальная авария на западе Киева превратила несколько улиц Святошинского района в болото из нечистот. В воде с отходами жизнедеятельности оказались дороги, дворы, деревья и автомобили.

Происходящее на камеры телефонов запечатлели очевидцы. На кадрах видно, что тёмная жижа заволокла большую площадь жилого массива. О глубине "нечистотного озера" говорят припаркованные машины, бампера которых наполовину ушли под воду.

Улицы Киева "утонули" в нечистотах из-за прорыва канализации. Видео © X / Feher_Junior

Авария произошла на фоне десятиградусного мороза, способного к утру превратить лужу из фекалий в каток. Не допустить такого сценария пытаются коммунальщики, которые устранили утечку и занимаются расчисткой улиц.

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Мэр Киева сообщил о повреждении станции метро "Лукьяновская"

А между тем мэр Киева Виталий Кличко стал обладателем роскошного особняка в Гамбурге. Стоимость виллы оценивается в шесть миллионов долларов.

Илья Пушкарев
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