Улицы Киева "утонули" в нечистотах из-за прорыва канализации
Улицы Киева "утонули" в нечистотах из-за прорыва канализации. Обложка © X / Feher_Junior
Масштабная коммунальная авария на западе Киева превратила несколько улиц Святошинского района в болото из нечистот. В воде с отходами жизнедеятельности оказались дороги, дворы, деревья и автомобили.
Происходящее на камеры телефонов запечатлели очевидцы. На кадрах видно, что тёмная жижа заволокла большую площадь жилого массива. О глубине "нечистотного озера" говорят припаркованные машины, бампера которых наполовину ушли под воду.
Улицы Киева "утонули" в нечистотах из-за прорыва канализации. Видео © X / Feher_Junior
Авария произошла на фоне десятиградусного мороза, способного к утру превратить лужу из фекалий в каток. Не допустить такого сценария пытаются коммунальщики, которые устранили утечку и занимаются расчисткой улиц.
А между тем мэр Киева Виталий Кличко стал обладателем роскошного особняка в Гамбурге. Стоимость виллы оценивается в шесть миллионов долларов.