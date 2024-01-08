Виталий Кличко обзавёлся роскошным особняком в Гамбурге за $6 млн
"Страна.ua": Мэр Киева Виталий Кличко обзавёлся особняком в Гамбурге за $6 млн
Мэр Киева Виталий Кличко стал обладателем 750-квадратного особняка в Гамбурге. Роскошный дом чиновник внёс в последнюю декларацию о доходах. Об этом со ссылкой на документ сообщило местное издание "Страна.ua".
По данным украинского интернет-ресурса, вилла могла попасть к бывшему боксёру в качестве выплаты долга. Здание мэру передала американская компания Maximum I LLC, некогда принадлежавшая Владимиру Кличко. Стоимость такого особняка оценивается в 227 миллионов гривен (6 миллионов долларов).
"Мэр Киева Виталий Кличко в конце декабря 2023 года обзавёлся домом за четверть миллиарда гривен в Гамбурге", — отметили в издании.
А тем временем киевское метро продолжает оставаться частично парализованным из-за потопов. Вину за транспортный коллапс власти Украины возложили на местную администрацию во главе с Кличко.
ТАСС / DPA / Hendrik Schmidt