Виталий Кличко обзавёлся роскошным особняком в Гамбурге за $6 млн

Мэр Киева Виталий Кличко стал обладателем 750-квадратного особняка в Гамбурге. Роскошный дом чиновник внёс в последнюю декларацию о доходах. Об этом со ссылкой на документ сообщило местное издание "Страна.ua".

По данным украинского интернет-ресурса, вилла могла попасть к бывшему боксёру в качестве выплаты долга. Здание мэру передала американская компания Maximum I LLC, некогда принадлежавшая Владимиру Кличко. Стоимость такого особняка оценивается в 227 миллионов гривен (6 миллионов долларов).