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7 января, 23:29

Виталий Кличко обзавёлся роскошным особняком в Гамбурге за $6 млн

"Страна.ua": Мэр Киева Виталий Кличко обзавёлся особняком в Гамбурге за $6 млн

Мэр Киева Виталий Кличко стал обладателем 750-квадратного особняка в Гамбурге. Роскошный дом чиновник внёс в последнюю декларацию о доходах. Об этом со ссылкой на документ сообщило местное издание "Страна.ua".

По данным украинского интернет-ресурса, вилла могла попасть к бывшему боксёру в качестве выплаты долга. Здание мэру передала американская компания Maximum I LLC, некогда принадлежавшая Владимиру Кличко. Стоимость такого особняка оценивается в 227 миллионов гривен (6 миллионов долларов).

"Мэр Киева Виталий Кличко в конце декабря 2023 года обзавёлся домом за четверть миллиарда гривен в Гамбурге", — отметили в издании.

Кличко оцепенел во время прямого эфира в затопленном киевском метро
Кличко оцепенел во время прямого эфира в затопленном киевском метро

А тем временем киевское метро продолжает оставаться частично парализованным из-за потопов. Вину за транспортный коллапс власти Украины возложили на местную администрацию во главе с Кличко.

Обложка ©

ТАСС / DPA / Hendrik Schmidt

Илья Пушкарев
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