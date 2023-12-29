Мэр Киева сообщил о повреждении станции метро "Лукьяновская"
Мэр Киева Кличко: В результате взрывов повреждена станция метро "Лукьяновская"
В результате взрывов в Киеве оказалось повреждено здание станции метро "Лукьяновская". Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.
"Взрывом повреждено здание станции метро "Лукьяновская", — написал он в своём телеграм-канале.
Из-за повреждений в метро поезда следовали без остановки, однако к настоящему времени станция работает в штатном режиме, движение по всем линиям восстановлено.
"Киевский метрополитен работает в обычном режиме", — уточнил градоначальник.
Как уже рассказывал Лайф, сегодня утром стало известно о взрывах, прогремевших в нескольких украинских городах. На всей территории Незалежной была объявлена воздушная тревога. Во Львове в результате ЧП загорелся объект инфраструктуры, в Киеве воспламенились складские помещения в одном из районов города. Кроме того, взрывы слышались в Одессе, Днепре (бывший Днепропетровск), украинском Запорожье, а также в Хмельницкой области и Тернопольской областях.
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