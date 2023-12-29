Мэр Киева сообщил о повреждении станции метро "Лукьяновская"

Из-за повреждений в метро поезда следовали без остановки, однако к настоящему времени станция работает в штатном режиме, движение по всем линиям восстановлено.

Как уже рассказывал Лайф, сегодня утром стало известно о взрывах, прогремевших в нескольких украинских городах. На всей территории Незалежной была объявлена воздушная тревога. Во Львове в результате ЧП загорелся объект инфраструктуры, в Киеве воспламенились складские помещения в одном из районов города. Кроме того, взрывы слышались в Одессе, Днепре (бывший Днепропетровск), украинском Запорожье, а также в Хмельницкой области и Тернопольской областях.