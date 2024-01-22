"Скорбим вместе": Ростовчане поддержали жителей Донецка сообщением на фасаде стадиона

В Ростове-на-Дону на фасаде футбольного стадиона "Ростов-арена" появилась бегущая строка со словами поддержки в адрес жителей Донецка, который накануне подвергся удару со стороны ВСУ. По последним данным, жертвами трагедии стали 28 человек.