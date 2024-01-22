"Скорбим вместе": Ростовчане поддержали жителей Донецка сообщением на фасаде стадиона
На фасаде "Ростов-арены" появилось сообщение в поддержку жителей Донецка
В Ростове-на-Дону на фасаде футбольного стадиона "Ростов-арена" появилась бегущая строка со словами поддержки в адрес жителей Донецка, который накануне подвергся удару со стороны ВСУ. По последним данным, жертвами трагедии стали 28 человек.
Ростовчане поддержали жителей Донецка сообщением на фасаде стадиона. Видео © VK / "Ростов Главный — новости Ростова-на-Дону"
"Донецк, скорбим вместе с вами", — такие слова появились на фасаде стадиона.
Напомним, 21 января ВСУ нанесли удар по донецкому микрорайону "Текстильщик". Под артиллерийским огнём оказался рынок, на котором воскресным утром было много покупателей из числа мирного населения. Затем последовала ещё одна атака — в Куйбышевском районе ВСУ сбросили боеприпас с беспилотника по мирным людям. Всего 21 января при атаке на Донецк погибло 28 человек, несколько десятков пострадали. Сегодня, 22 января, в ДНР день траура по погибшим. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил установить всех причастных к обстрелу.
Кадр из видео VK / "Ростов Главный — новости Ростова-на-Дону"