Песков назвал чудовищным актом терроризма удар ВСУ по Донецку 21 января
Донецк. Разрушенный рынок "Меркурий" в микрорайоне Текстильщик. Фото © Дмитрий Ягодкин / ТАСС
В Кремле назвали удар украинской армии по Донецку, жертвами которого стали 28 человек, чудовищным актом терроризма. Об этом заявил в беседе с журналистами в понедельник, 22 января, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По его словам, киевский режим продолжает "демонстрировать своё звериное лицо", нанося удары по объектам гражданской инфраструктуры и убивая мирных людей.
"Тот удар, который был накануне в Донецке, — чудовищный акт терроризма, используются неизбирательные вооружения, повлекли жертвы. Специальная военная операция продолжается, чтобы оградить наших людей от этой опасности", — уточнил представитель Кремля.
Песков добавил, что какого-то отдельного выступления президента Владимира Путина по поводу теракта в Донецке не планируется. Вместе с тем он заверил, что все необходимые меры для оказания помощи раненым предпринимаются на уровне республики, были доклады президенту, даны необходимые поручения.
"Сердца всех жителей страны находятся вместе с жителями Донбасса, теми, кто потерял близких в результате чудовищного теракта", — добавил Песков.
Напомним, утром 21 января ВСУ нанесли удар по донецкому микрорайону Текстильщик. Погибло 28 человек, несколько десятков пострадали. Сегодня, 22 января, в ДНР день траура по погибшим. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил установить всех причастных к обстрелу.