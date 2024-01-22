Песков назвал чудовищным актом терроризма удар ВСУ по Донецку 21 января

В Кремле назвали удар украинской армии по Донецку, жертвами которого стали 28 человек, чудовищным актом терроризма. Об этом заявил в беседе с журналистами в понедельник, 22 января, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, киевский режим продолжает "демонстрировать своё звериное лицо", нанося удары по объектам гражданской инфраструктуры и убивая мирных людей.

"Тот удар, который был накануне в Донецке, — чудовищный акт терроризма, используются неизбирательные вооружения, повлекли жертвы. Специальная военная операция продолжается, чтобы оградить наших людей от этой опасности", — уточнил представитель Кремля.

Песков добавил, что какого-то отдельного выступления президента Владимира Путина по поводу теракта в Донецке не планируется. Вместе с тем он заверил, что все необходимые меры для оказания помощи раненым предпринимаются на уровне республики, были доклады президенту, даны необходимые поручения.