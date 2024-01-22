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22 января, 09:36

Песков назвал чудовищным актом терроризма удар ВСУ по Донецку 21 января

Донецк. Разрушенный рынок "Меркурий" в микрорайоне Текстильщик. Фото © Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Донецк. Разрушенный рынок "Меркурий" в микрорайоне Текстильщик. Фото © Дмитрий Ягодкин / ТАСС

В Кремле назвали удар украинской армии по Донецку, жертвами которого стали 28 человек, чудовищным актом терроризма. Об этом заявил в беседе с журналистами в понедельник, 22 января, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, киевский режим продолжает "демонстрировать своё звериное лицо", нанося удары по объектам гражданской инфраструктуры и убивая мирных людей.

"Тот удар, который был накануне в Донецке, — чудовищный акт терроризма, используются неизбирательные вооружения, повлекли жертвы. Специальная военная операция продолжается, чтобы оградить наших людей от этой опасности", — уточнил представитель Кремля.

Песков добавил, что какого-то отдельного выступления президента Владимира Путина по поводу теракта в Донецке не планируется. Вместе с тем он заверил, что все необходимые меры для оказания помощи раненым предпринимаются на уровне республики, были доклады президенту, даны необходимые поручения.

"Сердца всех жителей страны находятся вместе с жителями Донбасса, теми, кто потерял близких в результате чудовищного теракта", добавил Песков.

В ООН после обстрела Донецка призвали Киев немедленно прекратить удары по мирным гражданам
В ООН после обстрела Донецка призвали Киев немедленно прекратить удары по мирным гражданам

Напомним, утром 21 января ВСУ нанесли удар по донецкому микрорайону Текстильщик. Погибло 28 человек, несколько десятков пострадали. Сегодня, 22 января, в ДНР день траура по погибшим. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил установить всех причастных к обстрелу.

Марина Калегина
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