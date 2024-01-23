Регион

Уведомления отключены

22 января, 23:08

Пушилин заявил о движении ВС РФ к городу, откуда обстреляли Донецк 21 января

Пушилин заявил, что российские войска продвигаются в направлении Курахова в ДНР

Российские военнослужащие продолжают атаковать противника в Донбассе. Как сообщил глава ДНР Денис Пушилин, наши бойцы продвигаются в направлении населённого пункта Курахово, расположенного в Марьинском районе республики.

По словам главы региона, именно оттуда украинские военные в минувшее воскресенье, 21 января, обстреляли Кировский район Донецка, в результате которого погибло несколько десятков мирных жителей. В настоящее время данный населённый пункт находится под контролем противника.

"Но в этом направлении наши подразделения продвигаются, насколько это возможно", — приводит РИА "Новости" заявление чиновника.

Почему западные СМИ "не понимают", кто ударил по Донецку
Почему западные СМИ "не понимают", кто ударил по Донецку

Напомним, утром 21 января ВСУ нанесли удар по донецкому микрорайону "Текстильщик", в результате которого погибло 28 человек, несколько десятков были ранены. Вчера, 22 января, в ДНР объявлен день траура по погибшим. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил установить всех причастных к обстрелу.

Обложка ©

t.me / Пушилин Д.В.

Алексей Соловьёв
  • Новости
  • Специальная военная операция на Украине
  • ВС РФ
  • Денис Пушилин
  • Мировая политика
  • Политика
  • ДНР
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров