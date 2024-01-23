Пушилин заявил о движении ВС РФ к городу, откуда обстреляли Донецк 21 января
Пушилин заявил, что российские войска продвигаются в направлении Курахова в ДНР
Российские военнослужащие продолжают атаковать противника в Донбассе. Как сообщил глава ДНР Денис Пушилин, наши бойцы продвигаются в направлении населённого пункта Курахово, расположенного в Марьинском районе республики.
По словам главы региона, именно оттуда украинские военные в минувшее воскресенье, 21 января, обстреляли Кировский район Донецка, в результате которого погибло несколько десятков мирных жителей. В настоящее время данный населённый пункт находится под контролем противника.
"Но в этом направлении наши подразделения продвигаются, насколько это возможно", — приводит РИА "Новости" заявление чиновника.
Напомним, утром 21 января ВСУ нанесли удар по донецкому микрорайону "Текстильщик", в результате которого погибло 28 человек, несколько десятков были ранены. Вчера, 22 января, в ДНР объявлен день траура по погибшим. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил установить всех причастных к обстрелу.
t.me / Пушилин Д.В.