Российские военнослужащие продолжают атаковать противника в Донбассе. Как сообщил глава ДНР Денис Пушилин, наши бойцы продвигаются в направлении населённого пункта Курахово, расположенного в Марьинском районе республики.

По словам главы региона, именно оттуда украинские военные в минувшее воскресенье, 21 января, обстреляли Кировский район Донецка, в результате которого погибло несколько десятков мирных жителей. В настоящее время данный населённый пункт находится под контролем противника.