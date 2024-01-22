Почему западные СМИ "не понимают", кто ударил по Донецку Утром 21 января ВСУ ударили по донецкому рынку, где погибло 28 человек, ранено 30. Это были обычные мирные люди. В мировых СМИ пройти мимо этого теракта не смогли, но попытались обвинить в обстреле Россию. 22 января, 16:51 Россия. ДНР. Донецк. Разрушенный рынок "Меркурий" в микрорайоне Текстильщик. Обложка © ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Лишь после запроса России об экстренном заседании ООН на теракт в Донецке отреагировал генсек Антониу Гутерриш, осудив расстрел людей.

— Генеральный секретарь решительно осуждает все нападения на гражданское население и гражданскую инфраструктуру, включая сегодняшний обстрел города Донецка на Украине, — говорится в заявлении ООН. — Нападения на гражданское население и гражданскую инфраструктуру запрещены международным гуманитарным правом, неприемлемы и должны быть немедленно прекращены.

Большинство мировых СМИ, ссылаясь на агентство Associated Press, которое якобы не смогло разобраться, кто виноват в расстреле горожан, защищают ВСУ, которые не могут победить на фронте и отвлекают внимания Запада актами террора.

CNN цитирует заявление МИД России, где говорится, что рынок и магазины в Кировском районе города были обстреляны из систем залпового огня 155-го калибра, что Москва обвинила в нападении Украину, а Киев это отрицает. Издание ссылается на аккаунт в соцсетях военного соединения "Таврия", которое отрицает участие в боевых действиях против мирных жителей Донецка: "Русские распространяют дезинформацию", добавляя, что Россия должна нести ответственность за жизни горожан.

The New York Times также "не может" разобраться, кто виновен в смерти мирных жителей Донецка, СМИ комментирует украинских военных, которые отрицают обстрелы гражданских. NYT между тем объясняет своей аудитории, что Москва представляет любые удары по гражданскому населению как нарушение границы, подчёркивая, что Киев наносит удары лишь по военным объектам.

Washington Post в своей заметке более точно сообщает о теракте ВСУ, но после изложения точки зрения России газета с лёгкостью объясняет обстрел ВСУ действиями Москвы, которая наносит удары по военной инфраструктуре Украины.

Ситуация для западных СМИ очень сложная, считает глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович. Дело в том, что нарастает количество террористических атак со стороны так называемой украинской армии, которую поддерживают НАТО и ЕС. Рано или поздно на эти нападения начинают реагировать официальные лица мировых структур. Уже были критические заявления после обстрелов Белгорода, напоминает эксперт. Теперь последовало жёсткое заявление по расстрелу в Донецке.

Россия. ДНР. Донецк. Мужчина на территории рынка "Меркурий" после обстрела. Фото © ТАСС / Дмитрий Ягодкин

— СМИ вынуждены реагировать на подобные новостные поводы, пока ещё оставаясь в рамках официальной антироссийской линии осуждения. Но с каждым таким фактом чёрно-белая картина на Украине будет разваливаться и мировая общественность — журналисты, активисты, эксперты — будет всё больше осознавать, что речь идёт об агрессивной войне НАТО против России и против украинского народа. Пресса очень медленно отступает со старых позиций, но в её твёрдой линии начинают образовываться трещины, через которые будет постепенно проникать правда, — считает Никита Мендкович.

Авторы Дмитрий Шестопалов