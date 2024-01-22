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22 января, 10:09

Убить как можно больше мирных: ВСУ ударили по рынку в Донецке "по особой схеме", сообщил мэр

Кулемзин: ВСУ ударили по рынку в Донецке так, чтобы убить больше мирных жителей

Вооружённые силы Украины 21 января обстреляли рынок в микрорайоне "Текстильщик" в Донецке "по особой схеме", чтобы убить как можно больше мирных жителей. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

"Обстрел проводился по схеме, которая позволяла уничтожить как можно больше людей и тех, кто придёт на помощь, спасателей, скорую помощь и очевидцев. Применялись осколочные снаряды 155-го, натовского калибра, в том числе те, которые взрывались в воздухе", — отметил он в эфире Первого канала.

Мэр подчеркнул, что в данном спальном районе никогда не было военных объектов и ВСУ специально бьют по гражданским. По его словам, эксперты уже установили, откуда вёлся обстрел.

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Как сообщал Лайф, утром 21 января ВСУ ударили по донецкому микрорайону "Текстильщик". В результате погибло 27 человек, несколько десятков пострадали. В другом районе города при обстреле погиб ещё один мирный житель. 22 января в ДНР объявлен день траура по погибшим. Председатель СК Александр Бастрыкин поручил установить всех причастных к обстрелу.

Обложка ©

ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Никита Осипов
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