Убить как можно больше мирных: ВСУ ударили по рынку в Донецке "по особой схеме", сообщил мэр
Кулемзин: ВСУ ударили по рынку в Донецке так, чтобы убить больше мирных жителей
Вооружённые силы Украины 21 января обстреляли рынок в микрорайоне "Текстильщик" в Донецке "по особой схеме", чтобы убить как можно больше мирных жителей. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
"Обстрел проводился по схеме, которая позволяла уничтожить как можно больше людей и тех, кто придёт на помощь, — спасателей, скорую помощь и очевидцев. Применялись осколочные снаряды 155-го, натовского калибра, в том числе те, которые взрывались в воздухе", — отметил он в эфире Первого канала.
Мэр подчеркнул, что в данном спальном районе никогда не было военных объектов и ВСУ специально бьют по гражданским. По его словам, эксперты уже установили, откуда вёлся обстрел.
Как сообщал Лайф, утром 21 января ВСУ ударили по донецкому микрорайону "Текстильщик". В результате погибло 27 человек, несколько десятков пострадали. В другом районе города при обстреле погиб ещё один мирный житель. 22 января в ДНР объявлен день траура по погибшим. Председатель СК Александр Бастрыкин поручил установить всех причастных к обстрелу.
ТАСС / Дмитрий Ягодкин