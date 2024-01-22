Убить как можно больше мирных: ВСУ ударили по рынку в Донецке "по особой схеме", сообщил мэр

Вооружённые силы Украины 21 января обстреляли рынок в микрорайоне "Текстильщик" в Донецке "по особой схеме", чтобы убить как можно больше мирных жителей. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

"Обстрел проводился по схеме, которая позволяла уничтожить как можно больше людей и тех, кто придёт на помощь, — спасателей, скорую помощь и очевидцев. Применялись осколочные снаряды 155-го, натовского калибра, в том числе те, которые взрывались в воздухе", — отметил он в эфире Первого канала.