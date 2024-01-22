Песков: Киев, ударяя по Донецку, продолжает демонстрировать своё звериное лицо

Киев продолжает демонстрировать своё звериное лицо, нанося удары по мирным людям и гражданским объектам. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя вчерашний удар ВСУ по Донецку, при котором погибло 28 человек.

"Киевский режим продолжает демонстрировать своё звериное лицо, они наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры, наносят удары по людям, по гражданскому населению", — сказал представитель Кремля на брифинге.