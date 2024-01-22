Песков: Киев, ударяя по Донецку, продолжает демонстрировать своё звериное лицо
Киев продолжает демонстрировать своё звериное лицо, нанося удары по мирным людям и гражданским объектам. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя вчерашний удар ВСУ по Донецку, при котором погибло 28 человек.
"Киевский режим продолжает демонстрировать своё звериное лицо, они наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры, наносят удары по людям, по гражданскому населению", — сказал представитель Кремля на брифинге.
Он подчеркнул, что соответствующие ведомства принимают необходимые меры для защиты от подобного рода террористических актов. По словам Пескова, спецоперация, несомненно, будет продолжаться для того, чтобы оградить наших людей от этой опасности.
Напомним, утром в воскресенье, 21 января, ВСУ нанесли удар по донецкому микрорайону "Текстильщик". В результате погибло 27 человек, несколько десятков пострадали. В другом районе города при обстреле погиб ещё один мирный житель. Сегодня, 22 января, в ДНР объявлен день траура по погибшим. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил установить всех причастных к обстрелу.
ТАСС / Дмитрий Ягодкин