Минус 280 бойцов: Украинская армия больно получила по зубам на Донецком направлении
Минобороны РФ: ВСУ за сутки потеряли более 280 военных на Донецком направлении
Украинская армия потеряла 280 человек убитыми и ранеными на Донецком направлении за сутки. Об этом сообщили журналистам на брифинге во вторник, 23 января, в пресс-службе Минобороны РФ.
Как уточнили в военном ведомстве, слаженными действиями подразделений Южной группировки войск было нанесено поражение живой силе и технике 28-й, 58-й, 93-й механизированных, 81-й аэромобильной и 5-й штурмовой бригад ВСУ. Наиболее туго противнику пришлось в районах Курдюмовки, Григоровки и Андреевки.
"Потери противника составили свыше 280 военнослужащих убитыми и ранеными, танк, две боевые машины пехоты, шесть автомобилей, гаубица Д-30, а также станция РЭБ "Анклав-Н", — перечислили в министерстве.
Ранее Лайф писал о том, как российские военные проделали брешь в минных заграждениях ВСУ под Купянском. Наши сапёры ведут работу по разминированию местности от мин советского производства, а также от взрывоопасных предметов, установленных на неизвлекаемость. Кроме того, в Минобороны сообщили о подвиге танкистов, не допустивших прорыва украинской армии.