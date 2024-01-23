Минус 280 бойцов: Украинская армия больно получила по зубам на Донецком направлении

Украинская армия потеряла 280 человек убитыми и ранеными на Донецком направлении за сутки. Об этом сообщили журналистам на брифинге во вторник, 23 января, в пресс-службе Минобороны РФ.

Как уточнили в военном ведомстве, слаженными действиями подразделений Южной группировки войск было нанесено поражение живой силе и технике 28-й, 58-й, 93-й механизированных, 81-й аэромобильной и 5-й штурмовой бригад ВСУ. Наиболее туго противнику пришлось в районах Курдюмовки, Григоровки и Андреевки.