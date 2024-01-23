Регион

Уведомления отключены

23 января, 10:33

Минус 280 бойцов: Украинская армия больно получила по зубам на Донецком направлении

Минобороны РФ: ВСУ за сутки потеряли более 280 военных на Донецком направлении

Фото © vk.com / Минобороны РФ/ Phoenix Phoenicis

Фото © vk.com / Минобороны РФ/ Phoenix Phoenicis

Украинская армия потеряла 280 человек убитыми и ранеными на Донецком направлении за сутки. Об этом сообщили журналистам на брифинге во вторник, 23 января, в пресс-службе Минобороны РФ.

Как уточнили в военном ведомстве, слаженными действиями подразделений Южной группировки войск было нанесено поражение живой силе и технике 28-й, 58-й, 93-й механизированных, 81-й аэромобильной и 5-й штурмовой бригад ВСУ. Наиболее туго противнику пришлось в районах Курдюмовки, Григоровки и Андреевки.

"Потери противника составили свыше 280 военнослужащих убитыми и ранеными, танк, две боевые машины пехоты, шесть автомобилей, гаубица Д-30, а также станция РЭБ "Анклав-Н", — перечислили в министерстве.

Более 300 солдат Украинской армии полегли за сутки на самом смертоносном участке фронта
Более 300 солдат Украинской армии полегли за сутки на самом смертоносном участке фронта

Ранее Лайф писал о том, как российские военные проделали брешь в минных заграждениях ВСУ под Купянском. Наши сапёры ведут работу по разминированию местности от мин советского производства, а также от взрывоопасных предметов, установленных на неизвлекаемость. Кроме того, в Минобороны сообщили о подвиге танкистов, не допустивших прорыва украинской армии.

Марина Калегина
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • Специальная военная операция на Украине
  • ВСУ
  • Донбасс
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров