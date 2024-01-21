Более 300 солдат Украинской армии полегли за сутки на самом смертоносном участке фронта
Минобороны РФ: На Донецком направлении ВСУ за сутки потеряли до 310 военных
Вооружённые силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли на Донецком направлении до 310 военных. Об этом заявили в пресс-службе Министерства обороны России в воскресенье, 21 января.
"ВСУ потеряли до 310 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, семь автомобилей, гаубицу Д-20 и боевую машину реактивной системы залпового огня "Град", — отметили в ведомстве.
В Минобороны РФ добавили, что подразделения Южной группировки войск отразили две атаки штурмовых групп 47-й механизированной и 5-й штурмовой бригад ВСУ у Кирово и Клещеевки в ДНР. А вблизи Григоровки, Белогоровки, Красного, Андреевки и Курдюмовки в Донецкой Народной Республике поражена живая сила и техника 81-й аэромобильной, а также 22-й, 24-й, 28-й и 93-й механизированных бригад Вооружённых сил Украины.
20 января в Минобороны РФ заявили, что ВСУ за сутки потеряли до 320 военнослужащих на Донецком направлении. Кроме того, противник лишился шести пикапов, гаубицы "Мста-Б" и орудия Д-20.
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