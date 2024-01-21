Более 300 солдат Украинской армии полегли за сутки на самом смертоносном участке фронта

Вооружённые силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли на Донецком направлении до 310 военных. Об этом заявили в пресс-службе Министерства обороны России в воскресенье, 21 января.

"ВСУ потеряли до 310 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, семь автомобилей, гаубицу Д-20 и боевую машину реактивной системы залпового огня "Град", — отметили в ведомстве.

В Минобороны РФ добавили, что подразделения Южной группировки войск отразили две атаки штурмовых групп 47-й механизированной и 5-й штурмовой бригад ВСУ у Кирово и Клещеевки в ДНР. А вблизи Григоровки, Белогоровки, Красного, Андреевки и Курдюмовки в Донецкой Народной Республике поражена живая сила и техника 81-й аэромобильной, а также 22-й, 24-й, 28-й и 93-й механизированных бригад Вооружённых сил Украины.