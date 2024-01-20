ВСУ за сутки потеряли до 320 военнослужащих на Донецком направлении

За минувшие сутки ВСУ потеряли до 320 военнослужащих на Донецком направлении, сообщили в Минобороны РФ. Также противник лишился шести пикапов, гаубицы "Мста-Б" и орудия Д-20.

На данном участке фронта работают подразделения Южной группировки войск, которые при поддержке артиллерии отразили четыре атаки штурмовиков 24-й механизированной и 81-й аэромобильной бригад противника у посёлков Шумы и Белогоровка Донецкой Народной Республики.

"Ударами артиллерии нанесено поражение живой силе и технике 22-й, 28-й и 93-й механизированных бригад ВСУ у населённых пунктов Клещеевка, Курдюмовка и Часов Яр Донецкой Народной Республики", — добавили в оборонном ведомстве.