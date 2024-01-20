ВС РФ прорвали оборону ВСУ на ряде участков под Донецком

ВС России прорвали оборону ВСУ на ряде участков под Донецком, сообщил советник главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин. По его словам, в этом штурмовикам помогли авиация, артиллерия и разведчики.

"Наши штурмовики <...> зачистили несколько мощных укрепрайонов противника, прорвав оборону сразу на ряде участков фронта", — сказал Гагин в беседе с ТАСС, добавив, что противник потерял десятки человек убитыми и ранеными.