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19 января, 13:20

За минувшую неделю ВСУ потеряли на Донецком направлении почти две тысячи человек

За минувшую неделю ВСУ потеряли на Донецком направлении более 1880 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. На данном участке фронта бойцы "Южной" группировки ВС РФ при поддержке авиации и огня артиллерии отразили 15 атак противника.

"Кроме того, нанесли огневое поражение подразделениям 22-й, 28-й и 93-й механизированных, 5-й и 92-й штурмовых бригад, а также 112-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Курдюмовка, Антоновка, Богдановка, Клещеевка и Андреевка Донецкой Народной Республики", — добавили в ведомстве.

Также противник потерял 17 танков, 27 боевых бронированных машин, две пусковые установки зенитного ракетного комплекса "Стрела-10", 86 автомобилей и 28 орудий полевой артиллерии.

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Ранее Минобороны отчиталось об уничтожении двух ракет "Точка-У" и 8 реактивных снарядов зарубежных систем залпового огня. Речь идёт об американской HIMARS и чешской Vampire.

Обложка ©

Getty Images / Diego Herrera Carcedo

Матвей Константинов
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