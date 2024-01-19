За минувшую неделю ВСУ потеряли на Донецком направлении почти две тысячи человек

За минувшую неделю ВСУ потеряли на Донецком направлении более 1880 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. На данном участке фронта бойцы "Южной" группировки ВС РФ при поддержке авиации и огня артиллерии отразили 15 атак противника.

"Кроме того, нанесли огневое поражение подразделениям 22-й, 28-й и 93-й механизированных, 5-й и 92-й штурмовых бригад, а также 112-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Курдюмовка, Антоновка, Богдановка, Клещеевка и Андреевка Донецкой Народной Республики", — добавили в ведомстве.

Также противник потерял 17 танков, 27 боевых бронированных машин, две пусковые установки зенитного ракетного комплекса "Стрела-10", 86 автомобилей и 28 орудий полевой артиллерии.