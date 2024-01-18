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18 января, 13:05

Российские системы ПВО за сутки собрали "урожай" из 18 снарядов HIMARS и Vampire

Фото © Александр Полегенько / ТАСС

Фото © Александр Полегенько / ТАСС

Российские средства противовоздушной обороны сбили две ракеты "Точка-У" и 18 реактивных снарядов зарубежных систем залпового огня. Об этом сообщили журналистам в четверг, 18 января, в пресс-службе Минобороны РФ. Так, наша ПВО оказалась эффективна против американской HIMARS и чешской Vampire. Кроме того, ВС РФ сбили управляемую авиабомбу JDAM производства США.

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Ранее Лайф сообщал, что за сегодняшнее утро российские средства ПВО сбили десять ракет над территорией Белгорода и Белгородского района. А накануне две ракеты Storm Shadow сбиты на подлёте к школе и больнице в Херсонской области.

Марина Калегина
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