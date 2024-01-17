На Украине заявили о первом применении "монстров Франкенштейна"

Напомним, в октябре прошлого года газета The New York Times узнала, что из-за нехватки систем ПВО Украина попросила США в активном порядке реализовать проект FrankenSAM (образовано от слов "Франкенштейн" и SAM — surface-to-air missile, ракета класса "земля – воздух"). Под программой FrankenSAM подразумевается создание импровизированных ЗРК из корпусов, деталей и компонентов советских и западных вооружений. При этом СМИ не исключали, что детали для этих "химер" могут быть старыми и списанными.