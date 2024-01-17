Регион

Уведомления отключены

17 января, 15:24

На Украине заявили о первом применении "монстров Франкенштейна"

Министр Камышин: ВСУ впервые применили ПВО из советских и западных элементов

ВСУ впервые применили гибридную систему ПВО, состоящую из элементов советского и западного вооружения. Об этом заявил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин.

Как пишет "РБК-Украина", речь может идти о проекте FrankenSAM.

"Прозевали": Французский генерал объяснил, почему НАТО не сможет соперничать с ВС РФ
"Прозевали": Французский генерал объяснил, почему НАТО не сможет соперничать с ВС РФ

Напомним, в октябре прошлого года газета The New York Times узнала, что из-за нехватки систем ПВО Украина попросила США в активном порядке реализовать проект FrankenSAM (образовано от слов "Франкенштейн" и SAM — surface-to-air missile, ракета класса "земля – воздух"). Под программой FrankenSAM подразумевается создание импровизированных ЗРК из корпусов, деталей и компонентов советских и западных вооружений. При этом СМИ не исключали, что детали для этих "химер" могут быть старыми и списанными.

Обложка ©

Getty Images / Diego Herrera Carcedo

Александра Вишнякова
  • Новости
  • ВСУ
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров