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17 января, 00:40

"Прозевали": Французский генерал объяснил, почему НАТО не сможет соперничать с ВС РФ

Генерал ВВС Франции Дютартр сообщил о нехватке зенитных ракет НАТО для Украины

Странам – членам Европейского союза не хватает зенитных ракет для средств противовоздушной обороны, чтобы помогать киевскому режиму. Такое заявление в интервью телеканалу LCI сделал генерал ВВС Франции в отставке Патрик Дютартр.

Отставной генерал подчеркнул, что за время проведения Москвой специальной военной операции со стороны российских войск было немало атак с применением ракетного оружия и беспилотных летательных аппаратов. В то же время, по словам офицера, европейское сообщество вместе с Североатлантическим альянсом "прозевало противовоздушную оборону" из-за долгого мира. Собеседник канала считает, что в странах НАТО после развала Советского Союза поверили, что у них больше не осталось противников.

"Ракет класса "земля – воздух" недостаточно, и не только на Украине, но и в масштабах всей Европы и всех стран НАТО", — заявил Патрик Дютартр.

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Недавно Лайф писал, что три серии масштабных атак ВС РФ по украинским военным объектам, случившиеся за три недели, "вызвали шок" в НАТО. Как сообщают эксперты, Киеву не помогло даже то, что альянс передал Незалежной свыше трети своих зенитных ракет и лучшие радары, чтобы укрепить украинскую ПВО.

Обложка ©

Flickr / Ministry of Defense of Ukraine

Алексей Соловьёв
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