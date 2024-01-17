"Прозевали": Французский генерал объяснил, почему НАТО не сможет соперничать с ВС РФ

Странам – членам Европейского союза не хватает зенитных ракет для средств противовоздушной обороны, чтобы помогать киевскому режиму. Такое заявление в интервью телеканалу LCI сделал генерал ВВС Франции в отставке Патрик Дютартр.

Отставной генерал подчеркнул, что за время проведения Москвой специальной военной операции со стороны российских войск было немало атак с применением ракетного оружия и беспилотных летательных аппаратов. В то же время, по словам офицера, европейское сообщество вместе с Североатлантическим альянсом "прозевало противовоздушную оборону" из-за долгого мира. Собеседник канала считает, что в странах НАТО после развала Советского Союза поверили, что у них больше не осталось противников.

"Ракет класса "земля – воздух" недостаточно, и не только на Украине, но и в масштабах всей Европы и всех стран НАТО", — заявил Патрик Дютартр.