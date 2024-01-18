Российские войска освободили Весёлое в ДНР
Российские войска освободили населённый пункт Весёлое в ДНР. Об этом сообщает Минобороны РФ в ходе брифинга.
"На Донецком направлении в результате успешных активных действий подразделений Южной группировки войск освобождён населённый пункт Весёлое Донецкой Народной Республики", — говорится в сообщении ведомства.
А в конце 2023 года года министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину о полном освобождении города Марьинки в ДНР. Весомый вклад в это внесли военнослужащие пятой бригады 1-го армейского корпуса, а особо отличились воины легендарной 150-й мотострелковой ордена Кутузова Идрицко-Берлинской дивизии. Бойцов уже наградили орденами Мужества, медалями "За отвагу" и "За храбрость" и Георгиевскими крестами IV степени.