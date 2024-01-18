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Российские войска освободили Весёлое в ДНР

18 января, 12:50

Российские войска освободили населённый пункт Весёлое в ДНР. Об этом сообщает Минобороны РФ в ходе брифинга.

"На Донецком направлении в результате успешных активных действий подразделений Южной группировки войск освобождён населённый пункт Весёлое Донецкой Народной Республики", — говорится в сообщении ведомства.

Шойгу: Освобождённая территория в 5 раз больше, чем ДНР и ЛНР занимали до СВО
Шойгу: Освобождённая территория в 5 раз больше, чем ДНР и ЛНР занимали до СВО

А в конце 2023 года года министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину о полном освобождении города Марьинки в ДНР. Весомый вклад в это внесли военнослужащие пятой бригады 1-го армейского корпуса, а особо отличились воины легендарной 150-й мотострелковой ордена Кутузова Идрицко-Берлинской дивизии. Бойцов уже наградили орденами Мужества, медалями "За отвагу" и "За храбрость" и Георгиевскими крестами IV степени.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
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