Нацгвардия Украины несёт тяжёлые потери в боях с российскими военными на Запорожье
ВС РФ нанесли поражение трём бригадам Нацгвардии Украины на Запорожском фронте
Национальная гвардия Украины потерпела поражение в боях с российскими военными на Запорожском фронте. В результате три украинских подразделения лишились свыше 30 военнослужащих, двух автомобилей, а также гаубицы Д-20, информирует Минобороны РФ.
"На Запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке артиллерии нанесли поражение живой силе и технике 117-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ и 3-й бригады Нацгвардии Украины в районах населённых пунктов Вербовое, Работино, Пятихатки и Нестерянка Запорожской области", — сказано в сводке ведомства о ходе СВО.
Украина несёт потери не только на этом участке фронта. Ранее Лайф писал, что российские военные на Донецком направлении уничтожили семь единиц артиллерийской техники ВСУ из Европы и США. В частности, речь идёт о двух американских артиллерийских системах М777. Также Россия уничтожила немецкий радар IRIS-T и разнесла позиции ослеплённых ВСУ в 118 районах.