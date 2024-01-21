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21 января, 09:21

Нацгвардия Украины несёт тяжёлые потери в боях с российскими военными на Запорожье

ВС РФ нанесли поражение трём бригадам Нацгвардии Украины на Запорожском фронте

Национальная гвардия Украины потерпела поражение в боях с российскими военными на Запорожском фронте. В результате три украинских подразделения лишились свыше 30 военнослужащих, двух автомобилей, а также гаубицы Д-20, информирует Минобороны РФ.

"На Запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке артиллерии нанесли поражение живой силе и технике 117-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ и 3-й бригады Нацгвардии Украины в районах населённых пунктов Вербовое, Работино, Пятихатки и Нестерянка Запорожской области", — сказано в сводке ведомства о ходе СВО.

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Украина несёт потери не только на этом участке фронта. Ранее Лайф писал, что российские военные на Донецком направлении уничтожили семь единиц артиллерийской техники ВСУ из Европы и США. В частности, речь идёт о двух американских артиллерийских системах М777. Также Россия уничтожила немецкий радар IRIS-T и разнесла позиции ослеплённых ВСУ в 118 районах.

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Wikipedia / Bagdasar 1

Андрей Бражников
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