Расчёт ЗРК "Стрела-10" уничтожил под Купянском тяжёлый дрон-разведчик ВСУ
Минобороны: ЗРК "Стрела-10" уничтожил под Купянском тяжёлый БПЛА-разведчик ВСУ
На Купянском направлении расчёт ЗРК "Стрела-10" 6-й общевойсковой армии Западной группировки войск уничтожил тяжёлый разведывательный беспилотник ВСУ. Об этом рассказали в Минобороны РФ.
"Боевой расчёт ЗРК "Стрела-10" получил целеуказание на вход в зону поражения неопознанного воздушного объекта. После доразведки беспилотный летательный аппарат был идентифицирован и взят на сопровождение. Расчёт ЗРК, захватив цель, принял команду на уничтожение. Зенитная управляемая ракета поразила тяжёлый разведывательный беспилотник боевиков ВСУ", — сообщили в ведомстве.
В Минобороны также добавили, что расчёты комплекса ежедневно на протяжении 24 часов надёжно защищают небо от воздушного нападения противника.
Ранее стало известно, что украинская система противовоздушной обороны (ПВО), включающая западный зенитный ракетный комплекс Patriot, не смогла сбить ни одной крылатой ракеты X-32 во время массированных ударов ВС России по военным объектам Незалежной.
Wikipedia / mil.ru