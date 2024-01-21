Расчёт ЗРК "Стрела-10" уничтожил под Купянском тяжёлый дрон-разведчик ВСУ

На Купянском направлении расчёт ЗРК "Стрела-10" 6-й общевойсковой армии Западной группировки войск уничтожил тяжёлый разведывательный беспилотник ВСУ. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

"Боевой расчёт ЗРК "Стрела-10" получил целеуказание на вход в зону поражения неопознанного воздушного объекта. После доразведки беспилотный летательный аппарат был идентифицирован и взят на сопровождение. Расчёт ЗРК, захватив цель, принял команду на уничтожение. Зенитная управляемая ракета поразила тяжёлый разведывательный беспилотник боевиков ВСУ", — сообщили в ведомстве.

В Минобороны также добавили, что расчёты комплекса ежедневно на протяжении 24 часов надёжно защищают небо от воздушного нападения противника.