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21 января, 03:42

Расчёт ЗРК "Стрела-10" уничтожил под Купянском тяжёлый дрон-разведчик ВСУ

Минобороны: ЗРК "Стрела-10" уничтожил под Купянском тяжёлый БПЛА-разведчик ВСУ

На Купянском направлении расчёт ЗРК "Стрела-10" 6-й общевойсковой армии Западной группировки войск уничтожил тяжёлый разведывательный беспилотник ВСУ. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

"Боевой расчёт ЗРК "Стрела-10" получил целеуказание на вход в зону поражения неопознанного воздушного объекта. После доразведки беспилотный летательный аппарат был идентифицирован и взят на сопровождение. Расчёт ЗРК, захватив цель, принял команду на уничтожение. Зенитная управляемая ракета поразила тяжёлый разведывательный беспилотник боевиков ВСУ", — сообщили в ведомстве.

В Минобороны также добавили, что расчёты комплекса ежедневно на протяжении 24 часов надёжно защищают небо от воздушного нападения противника.

Минобороны: Российские силы ПВО за неделю сбили 274 дрона ВСУ
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Ранее стало известно, что украинская система противовоздушной обороны (ПВО), включающая западный зенитный ракетный комплекс Patriot, не смогла сбить ни одной крылатой ракеты X-32 во время массированных ударов ВС России по военным объектам Незалежной.

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Wikipedia / mil.ru

Анатолий Симоненко
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