Минобороны: Российские силы ПВО за неделю сбили 274 дрона ВСУ

Российские силы противовоздушной обороны и авиация ВКС за прошедшую неделю сбили 274 украинских беспилотника. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Помимо них, за это время также удалось уничтожить шесть тактических ракет "Точка-У", управляемую авиабомбу JDAM, 11 реактивных снарядов РСЗО "Ольха" а также 62 реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS и "Ураган".