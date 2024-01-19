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19 января, 13:25

Минобороны: Российские силы ПВО за неделю сбили 274 дрона ВСУ

Российские силы противовоздушной обороны и авиация ВКС за прошедшую неделю сбили 274 украинских беспилотника. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Помимо них, за это время также удалось уничтожить шесть тактических ракет "Точка-У", управляемую авиабомбу JDAM, 11 реактивных снарядов РСЗО "Ольха" а также 62 реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS и "Ураган".

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А за предыдущие сутки на Донецком направлении российские военные ликвидировали более 260 бойцов ВСУ. Помимо живой силы, украинская сторона также лишилась танка, двух боевых машин пехоты и 17 автомобилей. Кроме того, были уничтожены три американские артиллерийские системы М777, Paladin, "Гвоздика" и гаубица Д-30.

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Vk / Минобороны России

Николь Вербер
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