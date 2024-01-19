17 групповых ударов: Противник в зоне СВО ощутил всю мощь российских "Кинжалов"

Российские военные за последнюю неделю нанесли 17 групповых ударов высокоточным оружием по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины. Об этом отчитались на брифинге в пятницу, 19 января, в пресс-службе Минобороны РФ. Для ударов использовались в том числе гиперзвуковые авиационные ракетные комплексы "Кинжал".

В ведомстве уточнили, что также поражались пункты дислокации украинских подразделений, формирований иностранных наёмников и националистов. Все поставленные цели были достигнуты, а все объекты поражены.

"Нанесено 17 групповых ударов высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми авиационными ракетными комплексами "Кинжал", а также беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, осуществлявшие ремонт вооружения и техники, изготовление боеприпасов, порохов и разведывательно-ударных БПЛА", — проинформировали в Минобороны.