17 групповых ударов: Противник в зоне СВО ощутил всю мощь российских "Кинжалов"
МО РФ: Нанесено 17 групповых ударов по ВПК Украины, в том числе "Кинжалами"
Фото © Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС
Российские военные за последнюю неделю нанесли 17 групповых ударов высокоточным оружием по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины. Об этом отчитались на брифинге в пятницу, 19 января, в пресс-службе Минобороны РФ. Для ударов использовались в том числе гиперзвуковые авиационные ракетные комплексы "Кинжал".
В ведомстве уточнили, что также поражались пункты дислокации украинских подразделений, формирований иностранных наёмников и националистов. Все поставленные цели были достигнуты, а все объекты поражены.
"Нанесено 17 групповых ударов высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми авиационными ракетными комплексами "Кинжал", а также беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, осуществлявшие ремонт вооружения и техники, изготовление боеприпасов, порохов и разведывательно-ударных БПЛА", — проинформировали в Минобороны.
Отметим, что массированные удары с использованием российских "Кинжалов" уже становятся буднями специальной военной операции. Так, на прошлой неделе Российская армия нанесла 23 групповых удара, в том числе "Кинжалами", по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, пунктам дислокации ВСУ и наёмников. Ранее военный эксперт оценил шансы F-16 на выживание в небе Украины как нулевые: российские "Кинжалы" поразят эти истребители ещё на авиабазах.