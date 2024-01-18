Более 260 бойцов потеряла украинская армия на Донецком направлении за последние сутки. Об этом в ходе брифинга доложило Минобороны РФ. Также ВСУ лишились двух БМП, одного танка и 17 автомобилей.

"Ударами авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем нанесено поражение живой силе и технике 22-й, 42-й, 93-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Клещеевка и Андреевка Донецкой Народной Республики. В результате уничтожено свыше 260 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты и 17 автомобилей", — сообщили там.

Кроме того, результаты показала и контрбатарейная борьба, по итогу которой российские войска уничтожили три американские артиллерийские системы М777, по одной "самоходке" Paladin и "Гвоздика", а также одну гаубицу Д-30.