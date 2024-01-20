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20 января, 11:50

Россия уничтожила немецкий радар IRIS-T и разнесла позиции ослеплённых ВСУ в 118 районах

МО: ВС РФ поразили радиолокационную станцию IRIS-T производства ФРГ на Украине

Вооружённые силы России в ходе специальной военной операции поразили украинскую радиолокационную станцию IRIS-T немецкого производства за минувшие сутки. Об этом сообщили в Минобороны РФ в субботу, 20 января.

"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, Ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых сил РФ нанесено поражение радиолокационной станции IRIS-T производства ФРГ, а также живой силе и военной технике в 118 районах", указано в сообщении оборонного ведомства.

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А ранее Лайф писал, что российские военные на Донецком направлении уничтожили семь единиц артиллерийской техники ВСУ из Европы и США. В частности, речь идёт о двух американских артиллерийских системах М777.

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ТАСС / Андрей Рубцов

Дарья Нарыкова
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