Россия уничтожила немецкий радар IRIS-T и разнесла позиции ослеплённых ВСУ в 118 районах

Вооружённые силы России в ходе специальной военной операции поразили украинскую радиолокационную станцию IRIS-T немецкого производства за минувшие сутки. Об этом сообщили в Минобороны РФ в субботу, 20 января.

"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, Ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых сил РФ нанесено поражение радиолокационной станции IRIS-T производства ФРГ, а также живой силе и военной технике в 118 районах", — указано в сообщении оборонного ведомства.