Российские военные массово уничтожили западную технику ВСУ под Донецком

ВС РФ на Донецком направлении уничтожили семь единиц артиллерийской техники Вооружённых сил Украины (ВСУ) из Европы и США. Как уточнили в пресс-службе Министерства обороны России в воскресенье, 14 января, речь идёт, в частности, о двух американских артиллерийских системах М777.

"В ходе контрбатарейной борьбы в течение суток поражены самоходные артиллерийские установки: Krab польского производства, АS-90 производства Британии, Panzerhaubitze 2000 производства ФРГ, самоходная пушка Dana чешского производства, орудие М119 производства США и три гаубицы Д-30", — отметили в ведомстве.