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14 января, 11:39

Российские военные массово уничтожили западную технику ВСУ под Донецком

МО: Семь единиц артиллерии ВСУ из Европы и США уничтожено за сутки под Донецком

ВС РФ на Донецком направлении уничтожили семь единиц артиллерийской техники Вооружённых сил Украины (ВСУ) из Европы и США. Как уточнили в пресс-службе Министерства обороны России в воскресенье, 14 января, речь идёт, в частности, о двух американских артиллерийских системах М777.

"В ходе контрбатарейной борьбы в течение суток поражены самоходные артиллерийские установки: Krab польского производства, АS-90 производства Британии, Panzerhaubitze 2000 производства ФРГ, самоходная пушка Dana чешского производства, орудие М119 производства США и три гаубицы Д-30", — отметили в ведомстве.

Раскрыты новые потери ВСУ на самом смертоносном для них участке фронта
Раскрыты новые потери ВСУ на самом смертоносном для них участке фронта

Также в Минобороны РФ заявили, что ВСУ за сутки потеряли на Донецком направлении свыше 300 военных и девять танков. Кроме того, украинские военные лишились зенитного ракетного комплекса "Стрела-10" и 27 автомобилей.

Обложка ©

ТАСС / Александр Полегенько

Никита Осипов
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