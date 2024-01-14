Российские военные массово уничтожили западную технику ВСУ под Донецком
МО: Семь единиц артиллерии ВСУ из Европы и США уничтожено за сутки под Донецком
ВС РФ на Донецком направлении уничтожили семь единиц артиллерийской техники Вооружённых сил Украины (ВСУ) из Европы и США. Как уточнили в пресс-службе Министерства обороны России в воскресенье, 14 января, речь идёт, в частности, о двух американских артиллерийских системах М777.
"В ходе контрбатарейной борьбы в течение суток поражены самоходные артиллерийские установки: Krab польского производства, АS-90 производства Британии, Panzerhaubitze 2000 производства ФРГ, самоходная пушка Dana чешского производства, орудие М119 производства США и три гаубицы Д-30", — отметили в ведомстве.
Также в Минобороны РФ заявили, что ВСУ за сутки потеряли на Донецком направлении свыше 300 военных и девять танков. Кроме того, украинские военные лишились зенитного ракетного комплекса "Стрела-10" и 27 автомобилей.
ТАСС / Александр Полегенько