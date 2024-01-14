Сразу девять танков потеряли ВСУ за сутки на Донецком направлении
ВСУ за сутки потеряли на Донецком направлении свыше 300 военных и девять танков
Разбитый украинский танк в арке жилого дома. Обложка © ТАСС / Валентин Спринчак
Украинские военные за сутки потеряли на Донецком направлении свыше 300 военных и девять танков. Об этом заявили в пресс-службе Министерства обороны России в воскресенье, 14 января.
"Противник потерял убитыми и ранеными свыше 300 военнослужащих, девять танков, четыре боевые машины пехоты, в том числе БМП Bradley, четыре боевые бронированные машины, зенитный ракетный комплекс "Стрела-10" и 27 автомобилей", — отметили в ведомстве.
13 января Лайф сообщал, что ВСУ потеряли на Донецком направлении до 320 военных и четыре танка. Кроме того, украинские военные лишились двух боевых машин пехоты и восьми пикапов.