Потери украинской армии на Донецком направлении за неделю составили более 1785 человек. Кроме того, ВСУ остались без пяти танков и двадцати бронемашин. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Так, с 6 по 12 января бойцы подразделения Южной группировки войск ВС РФ отразили шесть атак противника. Помогали им в этом лётчики боевой авиации и артиллеристы. Под огонь Российской армии попали подразделения 22-й, 28-й, 42-й и 93-й механизированных, а также 3-й, 5-й и 92-й штурмовых бригад и 112-й бригады теробороны. Бои шли у населённых пунктов Красное, Курдюмовка, Антоновка, Богдановка, Клещеевка и Андреевка ДНР.

"Потери противника за указанный период составили более 1785 военнослужащих, пять танков, 20 боевых бронированных машин, в том числе две БМП Bradley и пять "Козак", 63 автомобиля, а также 14 орудий полевой артиллерии", — добавили в ведомстве.