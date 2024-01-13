Раскрыты новые потери ВСУ на самом смертоносном для них участке фронта

До 320 военных и четыре танка потеряли ВСУ на Донецком направлении за сутки. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Там уточнили, что подразделения Южной группировки войск, авиация и артиллерия нанесли поражение живой силе и технике 28-й механизированной, 46-й аэромобильной, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 112-й и 122-й бригад теробороны. Это произошло в районах Клещеевки, Георгиевки и Курдюмовки (Донецкая Народная Республика).

"Противник потерял убитыми и ранеными до 320 военнослужащих, четыре танка, две боевые машины пехоты, восемь пикапов, пусковую установку зенитного ракетного комплекса "Стрела-10", самоходную гаубицу "Гвоздика" и две гаубицы Д-30", — заявили в российском оборонном ведомстве.