МО: ВСУ за сутки потеряли более 280 военных на Краснолиманском направлении
ВСУ потеряли до 280 военных на Краснолиманском направлении за последние сутки. Также ВС РФ отразили две атаки противника на этом направлении, сообщили в Минобороны России.
"На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" при поддержке штурмовой, армейской авиации и огня артиллерии отразили две атаки штурмовых групп 5-й и 13-й бригад Нацгвардии Украины в районе населённого пункта Червоная Диброва Луганской Народной Республики, а также Серебрянского лесничества. В результате уничтожено более 280 военнослужащих", — говорится в сообщении ведомства.
Также отмечается, что ВСУ лишились трёх боевых бронированных машин, девяти автомобилей и гаубицы Д-30.
Ранее сегодня стало известно, что подразделения российской группировки войск "Центр" сорвали ротацию ВСУ в районе Торского в Донецкой Народной Республике и заставили противника отступить. В ходе боёв ВСУ потеряли до 190 военнослужащих, две боевые бронированные машины и два автомобиля подвоза.
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