ВСУ потеряли до 280 военных на Краснолиманском направлении за последние сутки. Также ВС РФ отразили две атаки противника на этом направлении, сообщили в Минобороны России.

"На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" при поддержке штурмовой, армейской авиации и огня артиллерии отразили две атаки штурмовых групп 5-й и 13-й бригад Нацгвардии Украины в районе населённого пункта Червоная Диброва Луганской Народной Республики, а также Серебрянского лесничества. В результате уничтожено более 280 военнослужащих", — говорится в сообщении ведомства.

Также отмечается, что ВСУ лишились трёх боевых бронированных машин, девяти автомобилей и гаубицы Д-30.