Советские ракеты поразили комплексы ПВО ВСУ в Одессе

Военнослужащие ВС РФ ударили тяжёлыми советскими противокорабельными ракетами П-35Б комплексов "Утёс" и "Редут" по позициям ПВО ВСУ в Одессе. Об этом РИА "Новости" сообщил информированный источник.

"Использовались ракеты с оригинальной аналоговой системой управления и телерадиокомандной системой, которые, тем не менее, показали хорошую эффективность поражения украинских военных объектов", — пояснил собеседник агентства.

По его словам, первый испытательный пуск этих снарядов состоялся в 1959 году, производство тоже было прекращено в прошлом столетии. Модернизировать ракеты не было смысла из-за слишком долгого хранения и неоднократных работ по продлению сроков эксплуатации.