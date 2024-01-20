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20 января, 03:04

Советские ракеты поразили комплексы ПВО ВСУ в Одессе

ВС РФ атаковали советскими ракетами П-35Б комплексы ПВО в Одессе

Военнослужащие ВС РФ ударили тяжёлыми советскими противокорабельными ракетами П-35Б комплексов "Утёс" и "Редут" по позициям ПВО ВСУ в Одессе. Об этом РИА "Новости" сообщил информированный источник.

"Использовались ракеты с оригинальной аналоговой системой управления и телерадиокомандной системой, которые, тем не менее, показали хорошую эффективность поражения украинских военных объектов", — пояснил собеседник агентства.

По его словам, первый испытательный пуск этих снарядов состоялся в 1959 году, производство тоже было прекращено в прошлом столетии. Модернизировать ракеты не было смысла из-за слишком долгого хранения и неоднократных работ по продлению сроков эксплуатации.

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Напомним, в среду, 17 января, стало известно о взрывах на юге Украины. По информации украинских СМИ, воздушная тревога была объявлена в Одесской и Николаевской областях.

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Wikimedia / Novingalina

Лариса Сафронова
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